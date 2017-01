Limitless Heute mit Gaststar Bradley Cooper!

Brian schleust sich als Patient in die Entzugsklinik ein, in der Rebeccas Vater behandelt wurde und entdeckt dort eine Spur, die zum Pharmakonzern UBIENT führt. In der heutigen Folge tritt Bradley Cooper, der Star des Spielfilms "Limitless" und ausführender Produzent der Serie, als Senator Eddie Morra auf....