Criminal Minds: Beyond Borders Auftakt zu neuer Serie

Während die Mutterserie "Criminal Minds" im Jahre 2016 ihre 12. Saison einläutete, startete das Spin-off "Criminal Minds: Beyond Borders" mit "CSI:New York"-Chefforensiker Gary Sinise als Leiter einer Spezialeinheit des FBI, die immer dann aktiv wird, wenn US-Bürger im Ausland in Verbrechen verwickelt werden. Ihre Ermittlungen führen sie nach Thailand, Mexiko, Türkei, Ägypten oder Indien - ein Privatjet ausgestattet mit allen erdenklichen technischen Raffinessen bringt sie an jeden Ort der Welt, an dem US-Amerikaner in Not geraten. Zum Team des IRT (International Response Team) gehört die Anthropologin Clara Seger (Alana de la Garza - "CSI: Miami"), der erfahrene Profiler Matthew Simmons (Daniel Henney), die furchtlose Gerichtsmedizinerin Mae Jarvis (Annie Funke) sowie Computer-Genie Russ 'Monty' Montgomery (Schauspieler/Hip-Hopper Tyler James Williams - "The Walking Dead")