Lethal Weapon Serienreboot der Kult-Reihe

Die ikonischen Cop-Buddys Riggs und Murtaugh sind zurück! In der TV-Version treten Comedy-Star Damon Wayans und Clayne Crawford ("24") als ungleiches Cop-Gespann in die Fußstapfen von Mel Gibson und Danny Glover und lassen es ordentlich krachen....

"Lethal Weapon" in USA auf Erfolgskurs

Mit "Lethal Weapon" schickte der Sender Fox die Serienadaption eine der erfolgreichsten Filmreihen der 80er und 90er in die Fernsehsaison 2016/17 und landete damit einen Quotenhit. Mit atemberaubenden Stunteinlagen, flotten One-Liners und einem ungleichen Paar, bei dem die Chemie stimmt, macht bereits die Pilotenepisode Lust auf mehr.



Die Serie feierte am 21. September 2016 ihre US-Premiere, bei der fast 8 Millionen Zuseher dabei waren. Die erste Staffel wurde auf 18 Episoden ausgelegt, die jeweils am Montag um 20:15 Uhr auf ORFeins ausgestrahlt werden. Mit dabei ist auch Jordana Brewster (trat in der Fortsetzung von "Dallas", 2012-14, auf) als Therapeutin Dr. Maureen „Mo“ Cahill. Regisseur der ersten beiden Episoden ist Joseph McGinty Nichol, besser bekannt als "McG", der in den beiden " 3 Engel für Charlie"-Filmen sowie in "Terminator: Die Erlösung" Regie führte.