Der Club der Teufelinnen ("First Wives Club") Wer zuletzt lacht ....

Teuflisch witzig, hinreißend komisch und köstlich hysterisch: Das Diven-Trio Bette Midler, Goldie Hawn und Diane Keaton bläst zum Rachefeldzug gegen ihre untreuen Verflossenen.



Regisseur Hugh Wilson ("Eve und der letzte Gentleman") konnte mit seinem hochtourigen Gagfeuerwerk voll rasanter Slapstickeinlagen und rabiatem Wortwitz im Jahre 1996 einen gigantischen Überraschungserfolg landen. Das lag wohl vor allem an den First-Class-Aktricen Bette Midler, Goldie Hawn und Diane Keaton, die ihren "First Wives Club" (Originaltitel) gründen und somit zum Vergeltungsschlag gegen ihre Ehegesponse im "17 Jahr, blondes Haar"-Rausch ausholen.



Mit dabei im Geschlechterkampf: Die englische Bühnen- und Kinolegende Dame Maggie Smith, "Sex and the City"-Stilikone Sarah Jessica Parker, Stockard Channing, "Showgirls"-Star Elizabeth Berkley, Oscargewinnerin Marcia Gay Harden ("Pollock") sowie Regisseur und Schauspieler Rob Reiner. Schließlich absolviert Scheidungs-Diva Ivana Trump einen Kurzauftritt, in dem sie den Club-Zweck so beschreibt: "Nicht aufgeben, sondern absahnen!"