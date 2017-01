Der kleine Drache Kokosnuss Der große Schluckauf

Kokosnuss und seine Freunde sollen bereits verdorbene Drachenfrüchte zum Komposthaufen bringen. Doch dem Trio ist diese Aufgabe viel zu aufwendig. Lieber werfen sie die faulen Früchte einfach in die Schlucklöcher. Als die Schlucklöcher deshalb starken Schluckauf bekommen, ist bald guter Rat teuer. Überraschend fällt Mini Mo nämlich in so ein Schluckloch! Beim Versuch, sie zu retten, ereilt Matilda, Oskar und Kokosnuss bald darauf prompt dasselbe Schicksal.