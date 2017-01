Hexe Lilli Lilli und das Haibaby

Lilli besucht mit ihrer Schulklasse ein Aquarium. Besonders die Haifische haben es ihr angetan, auch wenn sie ihr insgeheim etwas Angst machen. Lillis Freude ist groß, als ihr zum Andenken ein Hai-Ei geschenkt wird. Erst daheim stellt sich heraus, dass darin ein echtes Hai-Baby steckt! Um es in seinen natürlichen Lebensraum zu entlassen, reisen Lilli und Hektor auf eine Südseeinsel. Dort geraten sie in ein großes Abenteuer, in dem rücksichtslose Touristen, Hai-Jäger und ein falscher Hai eine Rolle spielen.



Koproduktion DOR FILM/ORF