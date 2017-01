Eheleute Cameron Diaz und Jason Segel wollten eigentlich Schwung in ihr Liebesleben bringen - jetzt müssen sie den verschenkten Tablets nachjagen, bevor deren Besitzer auf ihr intimes Video in der Cloud stoßen. Eine atemberaubend komische Mission, die den beiden bald pointenreich über den Kopf wächst.

Cameron Diaz und Jason Segel zeigten bereits in der frechen Komödie "Bad Teacher", dass die Chemie zwischen ihnen stimmt und sie comedytechnisch perfekt auf einer Wellenlänge liegen. Was lag also näher, als die beiden Comedy-Kapazunder wieder gemeinsam vor die Kamera zu bringen? "Bad Teacher"-Regisseur Jake Kasdan, Sohn von Regielegende Lawrence Kasdan, tat genau das und besetzte sie in der Beziehungskomödie "Sex Tape" als verheiratetes Paar Jay und Annie, dessen Sexleben nach sieben Jahren Ehe und zwei Kindern auf der Strecke geblieben ist. Ein Heimporno soll die Erotikflaute beleben. Dumm nur, dass Jay das Video versehentlich an Freunde, Verwandte und sogar Annies neuen Boss verschickt. In ihrer Panik versuchen Jay und Annie nun mit allen Mitteln die verschenkten Tablets zurückzuholen und das kompromittierende Material aus der Cloud zu löschen.