Blue Bloods - Crime Scene New York Die Guten und die Großartigen

Drei Männer wagen einen Bankraub. Die Flucht gelingt nur zwei von ihnen. Der dritte Räuber nimmt in seiner Not die Anwesenden als Geisel, darunter eine angeschossene Person. Als Danny am Tatort eintrifft, erkennt er im Geiselnehmer einen ehemaligen Polizisten und alten Freund wieder. Offenbar hat dieser sich aus Sorge um seine schwer kranke Tochter, deren Behandlung viel Geld kostet, zu einem Überfall hinreißen lassen. Um die verletzte Geisel befreien zu können, greift Danny zu riskanten Mitteln.