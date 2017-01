Bad Teacher ("Bad Teacher") Tabulose Schulkomödie

Wild, skandalös und bar aller Ambitionen: In der abgedrehten Gute-Laune-Komödie von 'Walk Hard'-Regisseur Jake Kasdan knüpft Hollywood-Traumfrau Cameron Diaz an ihren größten Filmerfolg 'Verrückt nach Mary' an und verpasst als schrille Alptraum-Lehrkraft dem Schulwesen eine deftige Frischzellenkur. Mit an Bord: "How I Met Your Mother"-Star Jason Segel und Allrounder Justin Timberlake ("Freunde mit gewissen Vorzügen") als Konkurrenten wider Willen.



Kinohit auch als TV-Serie

Der Film erwies sich mit einem Budget von 20 Millionen Dollar und einem weltweiten Einspiel von $216 Millionen als Überraschungshit des Jahres 2011. Eine gleichnamige Serie mit Ari Graynor ("Fringe") in der Hauptrolle und Kristin Davis ("Sex & the City") als konservative Lehrerin Ginny startete in den USA am 24. April 2014. Mit dabei als Executive Producer sind die beiden Autoren der Kino-Vorlage, Lee Eisenberg und Gene Stupnitsky.