Ein aus dem Weltraum herabstürzender Feuerball trennt ein Stück Küste vom Festland ab. Als schwimmende Insel treibt sie fortan im offenen Ozean. An Bord befinden sich Eisbär Noah, ein stummer Hase und zwei Eiszeitmammuts. Als Noah in der Mammuthöhle eine Karte mit dem sagenhaften Land 'Diamantina' entdeckt, gibt es für ihn kein Halten mehr: Genau dorthin will er seine kleine Insel steuern - und die Energie des Feuerballs soll ihm dabei helfen.