Wickie und die starken Männer 3D Auf den ersten Blick

Bei der Jagd in den Wäldern um Flake treffen die Wikinger den schwedischen König. Halvar zögert nicht, seine Bewunderung für das diamantenbestückte königliche Zepter zu zeigen. Als dieses jedoch später gestohlen wird, fällt der Verdacht berechtigterweise auf ihn. Denn Halvars Aussehen stimmt mit dem Täterprofil, das der König abgibt, überein. Halvar wird in einen Käfig verfrachtet und soll im tiefsten Verlies landen. Wickie setzt alle Hebel in Bewegung, um seinem Vater aus der Patsche zu helfen.