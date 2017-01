New Girl Flüge gestrichen

Es weihnachtet und alle zieht es über die Feiertage zu ihren Familien nach Hause. Cece will nach New York jetten, Schmidt die Verwandtschaft in Long Island besuchen, während Nick und Winston einen Flug nach Chicago gebucht haben. Am Flughafen stellen die Freunde jedoch fest, dass wegen eines Sturms sämtliche Flüge verschoben wurden. Nichtsdestotrotz plant Ryan, Jess mit zu seinen Eltern nach London zu nehmen. Als Jess jedoch sieht, wie betucht seine Familie ist, erwägt sie, Ryans Einladung lieber auszuschlagen.