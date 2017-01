New Girl Zickenkrieg

Jess und CeCe erleben mit, wie zwischen Schmidt und Coach die Fetzen fliegen. Die zwei sind überzeugt: Ihnen kann so etwas nicht passieren, da sie keinerlei Heimlichkeiten voreinander haben. Als Schmidt den beiden das Gegenteil beweist, beginnen Jess und CeCe das übliche Ritual bis zur Versöhnung abzuspulen. Sie vermeiden eine offene Konfrontation und gehen sich für die nächsten drei Tage lieber aus dem Weg. So lange will Schmidt aber nicht warten. Er versucht sich als Vermittler.