Newton „Mission to the Moon – per Eigenbau zum Erdtrabanten“

„Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer für die Menschheit" ein Satz der in die Geschichte einging. Kein Wunder, stammt er doch von dem amerikanischen Astronauten Neil Armstrong, der am 21. Juli 1969 als erster Mensch seinen Fußabdruck im Mondstaub hinterlässt.

Ende des Jahres soll es wieder Richtung Erdtrabanten gehen. Diesmal aber nicht im Rahmen eines staatlich finanzierten Raumfahrtprogrammes, sondern als private Initiative. Aufgerufen hat dazu der Internetgigant Google. Die Mission: bis Ende 2017 müssen die zu 90% privat finanzierten Teams einen Rover sanft auf dem Mond absetzen, dieser muss mindestens 500 Meter fahren und hochauflösende Bilder von der Oberfläche zurück zur Erde schicken. Wem das als Ersten gelingt, gewinnt den „Lunar XPrize“ im Gesamtwert von 30 Millionen Dollar.



Von ehemals 35 Teams sind offiziell noch 16 im Rennen. Darunter die „Part Time Scientists“, das einzige deutsch/österreichische. Ein Spaziergang wird es für die „Teilzeitwissenschafter“ keiner werden. Ist doch ihr Reiseziel an Extremen kaum zu überbieten: 384.400 km Wegstrecke, Temperaturen von plus 120 bis minus 170 Grad, dazu lunarer Regolith - Mondstaub, an manchen Stellen bis zu 8 Meter dick. Wie die „do it yourself“ Weltraumpioniere ihren Traum von der ersten privaten Mondlandung wahr werden lassen wollen und warum privatfinanzierte Raumfahrtmissionen die Zukunft sind – wir haben dem Team in ihrer Berliner Werkstatt auf die Finger geschaut.





