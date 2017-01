Ruhet in Frieden - A Walk Among the Tombstones ("A Walk among the Tombstones")

Exzellent besetzter, atmosphärisch dichter Neo-Noir-Thriller nach einem Bestseller der 'Matt Scudder'-Reihe von Lawrence Block. Liam Neeson ('96 Hours - Taken') nimmt als abgehalfterter, alkoholkranker New Yorker Ex-Cop die Spur eines psychopathischen Killer-Duos auf und lässt sich auf einen gnadenlosen Wettlauf mit der Zeit ein. Packendes Kino-Highlight der Extra-Klasse!