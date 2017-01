Exodus: Götter und Könige ("Exodus: Gods and Kings") Spektakuläres Bibelepos von Ridley Scott

Christian Bale führt als Moses das israelitische Volk aus der Knechtschaft der Ägypter und findet in Joel Edgerton als einstigem Bruder seinen Erzfeind Pharao Ramses. Atemberaubend, in überwältigender Optik verfilmtes Abenteuer der Bibelgeschichte.

Inhalt

1300 v. Chr.: Der ägyptische Pharao Seti lässt die Israeliten versklaven und ihre männlichen Nachkommen im Nil ertränken. Nur Moses überlebt. Als Findelkind wird er im Palast des Pharaos aufgenommen und wächst dort wie ein Bruder des Kronprinzen Ramses auf. Eine Weissagung erinnert Moses an seine israelitischen Wurzeln. Der mittlerweile zum Pharao gekrönte Ramses verbannt ihn in die Wüste. Die Plagen Gottes brechen über Ägypten herein, denn Moses ist auserwählt, sein Volk in das Gelobte Land zu führen.



DARSTELLER

Christian Bale (Moses)

Aaron Paul (Josua)

Joel Edgerton (Ramses)

Sigourney Weaver (Tuia)

Ben Kingsley (Nun)

Indira Varma (Miriam)

John Turturro (Seti)

María Valverde (Zippora)

Golshifteh Farahani (Nefretiri)

REGIE

Ridley Scott

DREHBUCH

Adam Cooper

Jeffrey Caine

Steven Zaillian

KAMERA

Dariusz Wolski

MUSIK

Alberto Iglesias