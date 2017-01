Peter Pan ("Peter Pan")

Wendys Gutenachtgeschichten sprühen nur so vor Phantasie, zur großen Freude ihrer beiden Brüder, die regelmäßig an ihren Lippen hängen. Doch ein weiterer Zaungast lauscht, am Fensterbrett sitzend, aufmerksam Wendys Geschichten: Peter Pan. Als die drei Kinder eines Abends die Bekanntschaft mit dem nie erwachsen werden wollenden Bewohner von Nimmerland machen, nimmt er sie auf eine abenteuerliche Reise in seine paradiesische Heimat mit.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)