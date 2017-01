Drei amüsante Episoden erzählen von Freundschaft, Streit und Versöhnung: Julianne gaukelt Jake vor, an ihm interessiert zu sein - tatsächlich will sie ihn jedoch nur zur Mithilfe an einem Wissenschaftsprojekt bewegen. Avalon und Halley, seit jeher beste Freundinnen, bekommen das Angebot, ihren Mode-Blog 'Geekly Chic' groß herauszubringen - aber nur eine erhält die Chance, sich als Chefredakteurin zu beweisen. Skaterin Savannah und Eliteschülerin Emma gleichen sich wie Zwillinge und schlüpfen für eine Woche in die Rolle der jeweils anderen. Schnell entstehen erste Konflikte.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

