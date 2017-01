Bezaubernde Jeannie Wie alt ist das Flaschenkind? (2)

Weil Jeannie ihren Geburtstag nicht kennt, ist sie in tiefe Depression gestürzt und hat deshalb ihre Zauberkraft verloren. Roger will ihr helfen, indem er versucht, mit einem NASA-Computer ihr Geburtsdatum zu errechnen. Währenddessen lenkt Tony Dr. Bellows ab. Dabei lügt er ihm vor, er habe schwere psychische Probleme. Er ist dabei so überzeugend, dass Bellows an seiner Stelle Roger zu einem Härtetest nach Alaska schickt. Währenddessen hat es sich Jeannie mit ihrem Geburtstag anders überlegt, da sie ohne Geburtstag auch nicht älter werden kann.