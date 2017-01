Blindspot Gezeichnet

Die autistische Maya wird in die Notaufnahme gebracht, wo die Ärzte durch ihre Zeichnungen alarmiert werden. Also wird Weller geholt, der bald einen Zusammenhang zwischen den Zeichnungen erkennen kann....

Inhalt - Gezeichnet, I/20

Ein Mädchen mit Schnittwunden an den Armen wird aufgegriffen. Dr. Borden wird als Experte hinzugezogen, da die Kleine kein Wort spricht. Als Borden in den Zeichnungen des Mädchens das Wappen einer syrischen Terrororganisation erkennt, bringt er sie zum FBI. Es wird klar, dass das Kind über ein fotografisches Gedächtnis verfügt und alles, was es gesehen hat, zu Papier bringt. Doch woher kennt sie die Leute dieser Terrororganisation?



DARSTELLER

Jaimie Alexander (Jane Doe)

Sullivan Stapleton (Kurt Weller)

Rob Brown (Edgar Reade)

Audrey Esparza (Tasha Zapata)

Ashley Johnson (Patterson)

Ukweli Roach (Dr. Robert Borden)

REGIE

Rob Seidenglanz