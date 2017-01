Der letzte Bulle Feuer und Flamme

In Essen treibt ein Serienbrandstifter sein Unwesen. Rechtzeitig geht Mick dazwischen, als ausgerechnet sein "Diplomat" in Flammen aufgehen soll. Für Brandstiftung sind er und Andreas zwar nicht zuständig, doch wurde in einem ausgebrannten Wrack gerade eine weibliche Leiche gefunden. Das Opfer, die Ex-Frau des Baulöwen Gerlach, hatte auf dessen Hochzeit mit seiner Neuen ordentlich Schampus getankt und dann in ihrem geparkten Wagen ein Schläfchen gemacht. War ihr Tod ein Versehen oder Mord?