Kein Mittel gegen Liebe ("A Little Bit of Heaven") Herzergreifende Liebesgeschichte

Kate Hudson lässt sich als junge, toughe Werbefachfrau auch von einer schicksalshaften Diagnose nicht aus der Bahn werfen. Mit Gael García Bernal ("Mozart in the Jungle") trifft sie als überzeugter Single jedoch völlig unerwartet die Liebe ihres Lebens. Zweikanalton Deutsch/Englisch

Für ihre bittersüße Liebesgeschichte rund um die Krebserkrankung einer jungen Frau holte sich Regisseurin Nicole Kassell ("The Woodsman") ein Schauspiel-Paar vor die Kamera, wie es gegensätzlicher nicht sein könnte. Die blonde, quirlige Goldie-Hawn-Tocher Kate Hudson (Oscarnominierung für "Almost Famous") spielt die lebenslustige Werberin Marley, die sich nach ihrer niederschmetternden Diagnose in ihren behandelnden Arzt Julian verliebt, dargestellt von dem eher auf ernste Rollen abonnierten mexikanischen Star Gael García Bernal ("Die Reisen des jungen Che").

Ihnen steht ein exquisit aufspielendes Team zur Seite, angefangen von Lucy Punch ("Dinner für Spinner") als beste Freundin Sarah, Kathy Bates ("Misery") und Treat Williams (TV-Serie "Everwood") als Marleys im Clinch liegendes Elternpaar und der für seine Rolle in "Game of Thrones" mit einem Golden Globe geadelte Peter Dinklage , der eine hinreißende Darstellung als Callboy hinlegt. Über allen thront Oscarpreisträgerin Whoopi Goldberg ("Ghost"), die als cooler Allmächtiger Marley gute Ratschläge erteilt.

Inhalt

Marley Corbett ist tough, jung, beruflich erfolgreich und genießt ihr Single-Dasein in vollen Zügen. Gerade zur Vize-Direktorin in ihrem Werbeunternehmen gekürt, schlägt unerwartet das Schicksal zu. Dr. Julian Goldstein muss sie mit der Diagnose Krebs konfrontieren. Während sich Marley der Krankheit stellt, verliebt sie sich in den sympathischen Arzt. Niemals zuvor hat Marley an die große Liebe geglaubt, doch jetzt scheint mit Julian der Richtige in ihr Leben getreten zu sein.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)