Hot In Cleveland Eine schrecklich nette Familie

Joy will ihren Enkel Wilbur an einer angesehenen Vorschule anmelden. Dafür ist sie bereit, alles zu tun. Owens Vater Simon trifft zum ersten Mal auf seinen Sohn und seinen Enkel. Er soll der Schulverwaltung eine glückliche Familie vorspielen. Unterdessen versuchen Melanie und Elka, den perfekten Arzt für sich zu finden.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)