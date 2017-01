Zoom - Der weiße Delfin Das versunkene Schiff

Beim Tauchen entdeckt Yann ein versunkenes Schiff am Meeresboden. Als er Fotos davon herumzeigt, erkennt sein Onkel im Wrack den Dreimaster des berühmten Forschers Captain Cook wieder. Angeblich soll sich ein Schatz in dem Schiff befinden. Der Haken daran: Ein schreckliches Ungeheuer bewacht angeblich das Wrack. Außerdem ist an Bord die Einsturzgefahr groß. Von Abenteuerlust gepackt, begibt sich Yann, ungeachtet aller Warnungen, gemeinsam mit Zoom heimlich auf Schatzsuche.