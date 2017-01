Smash Der Callback

Die Verantwortlichen sind sich uneinig, ob sie Ivy oder Karen als Marilyn Monroe besetzen sollen. Daraufhin veranstaltet der exzentrische Regisseur Derek einen Callback, in dem eine Szene des Musicals mit Tänzern einstudiert wird. Inzwischen sind Julia und Tom am Verzweifeln, als sie erfahren, dass die Adoption sich noch zwei Jahre hinziehen kann. Und Eileen hat Angst ihren brillanten Regisseur an ihren Ex-Mann zu verlieren.