Disney Die Garde der Löwen Der Schrei des Drongos

Der trickreiche Drongo Tamaa hat es faustdick hinter den Ohren. Heimlich ahmt er Raubtier-Laute nach, um die Kleintiere in Angst und Schrecken zu versetzen und ihre zurückgelassene Nahrung zu fressen. Als ihm die 'Garde' auf die Schliche kommt, verspricht Tamaa Besserung. Leider haben die Hyänen inzwischen aber von Tamaas Talent Wind bekommen und wollen es sich zunutze machen. Kurzerhand zwingen sie Tamaa, Kions Stimme nachzuahmen, um eine Herde Zebras in einen Hinterhalt zu locken.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)