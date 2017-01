Biene Maja Die Raubameisen kommen

Auf der Klatschmohnwiese taucht eines Tages ein Riesenkäfer auf. Aber er sieht gefährlicher aus, als er ist und man hat sich schnell an den schweigsamen Vielfraß gewöhnt. Da kommen die Raubameisen. Verzweifelt bitten die Tiere den Riesenkäfer um Hilfe. Doch es stellt sich heraus, dass der Käfer, der eine ganz hohe piepsige Stimme hat, lange nicht so stark ist, wie er aussieht. Aber das wissen ja die Ameisen nicht. Und so hat Alexander einen Plan.