Wickie und die starken Männer 3D Pirat Gilby

Gilby möchte unbedingt mit den Männern in See stechen, doch sie und Halvar haben wirklich Besseres zu tun, als sich mit seinen bösen Streichen herumzuärgern. Also bleibt Gilby wie immer an Land, was er nicht auf sich sitzen lässt. Nachts trifft er auf Sven und dessen Gehilfen Pokka, die Flake ausrauben wollen. Er schließt sich den Piraten an und stiehlt den Schlüssel zur großen Vorratsscheune. Gerade noch rechtzeitig kann Wickie seinen Vater wecken und ihm von dem Raub berichten. Gemeinsam nehmen sie die Verfolgung von Sven und seinem neuen Handlanger Gilby auf.