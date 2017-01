Plan B für die Liebe ("The Back-Up Plan") Turbulente Komödie mit Jennifer Lopez

Just als Singlefrau Zoe ihren Traum von natürlicher Familienplanung aufgegeben hat und sich künstlich befruchten lässt, läuft ihr Mr. Right über den Weg. Als sie tatsächlich schwanger wird, ist nun guter Rat teuer. Wie wird ihr neuer Lover auf Zoes 'Umstände' reagieren?

Nach dreijähriger Leinwandabwesenheit, während der sie ihre Zwillinge zur Welt und ihre Figur wieder in Form brachte, kehrte Jennifer Lopez im Jahre 2010 mit der Schwangerschaftskomödie "The Back-up Plan" (Originaltitel) bestens gelaunt und in Topform zurück.



ZUR STORY:

Jennifer Lopez spielt die erfolgreiche New Yorkerin Zoe, die mit Ende 30 ihre biologische Uhr immer lauter ticken hört. Nachdem weit und breit kein geeigneter Kandidat für Zoes Wunsch nach einem Kind in Sichtweite ist, schreitet sie zu 'Plan B'. Sie entschließt sich zum Besuch bei einer Samenspender-Institut und lässt sich künstlich befruchten. Wie es der Zufall will, trifft sie kurz nach dem Eingriff den sympathischen Junggesellen Stan (Alex O'Loughlin - "Hawaii-Five-O"), der ihr Herz im Sturm erobert. Doch als sie tatsächlich schwanger wird, versucht sie alles, um diesen Umstand vor Stan geheim zu halten. Doch irgendwann kommt der Moment der Wahrheit und Stan ist verständlicherweise zunächst geschockt. Wird das junge Glück Zoes hormonale Achterbahnfahrten und dramatisch inszenierte Geburtsvorbereitungsklassen überstehen oder sucht der Traummann das Weite?

TV-Regisseur/Produzent Alan Poul tauschte den morbiden Humor der Kultserie "Six Feet Under" gegen spritzige Unterhaltungskost und inszenierte eine perfekt auf Jennifer Lopez zugeschnittene romantische Komödie. Nach der Geburt ihrer Zwillinge konnte La Lopez aus dem Vollen schöpfen und ihre Schwangerschaftserfahrungen genussvoll in komödiantischer Form ihrem Publikum präsentieren. Der australische Schauspieler Alex O'Loughlin gibt mit Waschbrettbauch und Killerlächeln überzeugend den Traummann.

Jennifer Lopez Die von "People"-Magazine im Jahre 2011 zur schönsten Frau der Welt erkorene Latina-Beauty ist beschäftigt wie noch nie. Neben ihrer Gesangs- und Kinokarriere betreibt die Diva ein eigenes Modelabel und wirft seit dem Jahre 2002 eigene Parfümkreationen auf den Markt. Seit der zehnten Staffel ist sie außerdem Jury-Mitglied in der US-Musikshow "American Idol". Und im Jahre 2012 ging das Multitalent mit Schmusebarde Enrique Iglesias auf Welttournee.



Vor "Plan B für die Liebe" war J.Lo mit dem Streifen "Bordertown", den sie selbst produzierte, in den österreichischen Kinos. Zuletzt war sie in der Komödie "What to expect when you are expecting" (2012) in unseren Kinos zu sehen.

Mit Herzensbrecher Ben Affleck, den sie während der Dreharbeiten zu "Gigli - Harte Zeiten" kennen und lieben lernte, verband sie zwei Jahre lang die große Liebe. Das als "Bennifer" bekannte Paar sorgte während seiner tumultreichen Beziehung für stete Schlagzeilen in der Yellow Press. Sechs Jahre hatte Jennifer ihr Glück an der Seite von Latinosänger Marc Anthony gefunden und Zwillinge geboren während sich Ben Affleck im Familienglück mit Gattin Jennifer Garner, ihren beiden Töchterchen Seraphina und Violet und dem Baby Sam sonnt. Nach der Scheidung von Mark Anthony war JLo mit ihrem Tänzer Casper Smart liiert.

Alex O'Loughlin Der australische Sunnyboy Alex O’Loughlin (i. Bild, geboren 1976 in Canberra) scheint irgendwie auf die Rolle des Detektivs abonniert zu sein. Sein Einstieg ins Seriengeschäft erfolgte als Kevin Hiatt im Krimihit "The Shield – Gesetz der Gewalt". Danach folgte die Hauptrolle als blutsaugender Polizist in der Vampirserie "Moonlight". Im erfolgreichen Remake der 70's-Serie "Hawaii-Five-O" gibt er den Detective Steven McGarrett, der mit seiner Taskforce dem Verbrechen im Aloha-Staat den Kampf ansagt.



O'Laughlin ist Vater eines Teenager-Sohnes und lebt während der Dreharbeiten zu "Hawaii-Five-0" in Honolulu. Auch auf der Leinwand macht O'Loughlin eine gute Figur. Neben der Beziehungskomödie "Plan B für die Liebe" spielte er u.a. in dem Drama "Klang des Herzens" mit Jonathan Rhys Meyers.

Kurzinhalt Die attraktive New Yorkerin Zoe hat hat einen tollen Job und jede Menge guter Freunde. Was ihr noch fehlt, ist eine eigene Familie. Mit Ende 30 spürt sie ihre biologische Uhr auch schon laut ticken. Trotz unzähliger Dates findet sie aber keinen passenden Partner. So beschließt sie, sich künstlich befruchten zu lassen. Ausgerechnet nach dem erfolgreichen Eingriff, trifft sie im Taxi auf den gut aussehenden Stan. Die Liebe auf den ersten Blick wird von Zoes Schwangerschaft aber auf eine harte Probe gestellt.

DARSTELLER Jennifer Lopez (Zoe)

Alex O'Loughlin (Stan)

Eric Christian Olsen (Clive)

Anthony Anderson (Vater auf dem Spielplatz)

Michaela Watkins (Mona)

Noureen DeWulf (Daphne)

REGIE Alan Poul