Die Schadenfreundinnen ("The Other Woman")

Großartig besetzte, slapstickreiche Komödie von Nick Cassavetes ('Wie ein einziger Tag', 'Beim Leben meiner Schwester'). Comedy-Duo Cameron Diaz und Leslie Mann schmieden mit Model Kate Upton vergnügte Rachepläne an ihrem betrügerischen Freund, Ehemann bzw. Geliebten Nikolaj Coster-Waldau ('Game of Thrones') und werden dabei beste Freundinnen!

Die erfolgreiche Anwältin Carly wähnte sich mit ihrem charmanten Lover Mark acht Wochen lang im siebenten Himmel. Jetzt steht sie vor dessen Ehefrau Kate. Die beiden Betrogenen verstehen sich überraschend gut, und so wollen sie es Mark gemeinsam heimzahlen. Bei ihren Recherchen stoßen sie bald auf Amber, eine weitere Geliebte von Mark, die bald Grund hat, sich Carly und Amber anzuschließen. Fortan hat Mark nichts mehr zu lachen. Plötzlicher Haarausfall und Verdauungsprobleme sind nichts gegen das, was sich das befreundete Rache-Trio so einfallen lässt.

Kate Upton

Das heute 24-jährige Model war in jungen Jahren eine bemerkenswerte Reitsportlerin und gewann mehrere Meisterschaften. Mit 15 begann Uptons kometenhafter Aufstieg in die glitzernde Modelwelt. Erster Durchbruch kam im Jahre 2011 mit dem Cover des berühmten 'Sports Illustrated Swimsuit Issue'. Mit "Die Schadenfreundinnen" gab sie ihr Spielfilmdebüt als Schauspielerin. Zukünftige Projekte sind das Roadmovie "The Layover" von William H. Macy und "The Masterpiece" von James Franco.