Zoom - Der weiße Delfin Die verschwundene Schildkröte

Auf dem Meer begegnen Yann, Marina und ihr Onkel Patrick einer riesigen, grünen Schildkröte. Sie kehrt gerade an den Strand zurück, an dem sie geboren wurde, um dort ihre Eier abzulegen. Als Yann, Marina und ihr Onkel tags darauf nach der Schildkröte sehen wollen, stellen sie entsetzt fest, dass offenbar Wilddiebe das Tier verschleppt haben. Zufällig kommt Marina den Ganoven auf die Schliche, gerät dabei aber selbst in eine verzwickte Lage. In ihrer Not versucht sie Zoom zu Hilfe zu rufen.