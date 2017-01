Dawson's Creek Ein Schlag ins Wasser

Dawson hat die Sommerferien bei seiner Mutter in Philadelphia verbracht. Auf der Rückfahrt lernt er Eve kennen, die in einem Nachtclub arbeitet. Dawson lädt die verführerische junge Frau zu einem Bootsausflug ein. Er verliert die Kontrolle über das Boot und es rast in einen Landungssteg. Um den entstandenen Schaden bezahlen zu können, veranstaltet Dawson eine Striptease-Party. Joey will die Gelegenheit nutzen, um sich mit Dawson wieder zu versöhnen.