Bei einem Einsatz der Garde wird Banga von einer Kobra gebissen. Zum Glück erweist sich der Honigdachs als von Natur aus immun gegen das Schlangengift. Auch Fuli bereitet der Truppe Sorgen. Viel zu oft ist sie allein unterwegs. Um ihr das Gefühl zu geben, dass sie Teil eines größeren Ganzen ist, versuchen die Freunde sie in ihre Familien miteinzubeziehen. Das scheint die Einzelgängerin aber mehr zu stören als zu freuen. Doch dann gerät Fuli mit Banga in eine gefährliche Situation.



