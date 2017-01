Er ist unglaublich schlau, schnell und mutig: der weiße Delfin Zoom! Wo immer sich ein Problem ergibt, Zoom weiß garantiert eine Lösung. Zu seinen besten Freunden zählt der 15-jährige Yann, der gemeinsam mit seiner kleinen Schwester Marina und seinem Onkel Patrick, einem begeisterten Ozeanforscher, in einem Dorf nahe dem Meer lebt. Tagaus, tagein, durchstreifen Zoom und Yann zusammen das traumhafte Inselparadies ihrer Heimat im pazifischen Ozean, spüren Gefahren auf und erleben sagenhafte Abenteuer!



Heute:



Die Prinzessin des Meeres

Auru glaubt, seinen Augen nicht zu trauen, als er beim Fischen im Wasser eine Meerjungfrau entdeckt. Als er Yann und Patrick davon erzählt, wollen sie ihm nicht glauben. Da ruft der Schmane Ramana allen die Geschichte über Orovaru, der Prinzessin des Meeres, in Erinnerung. Weil sie ihrem Vater widersprochen hat, musste sie das Reich der Tiefe verlassen. Seither zieht Orovaru rastlos umher. Begeistert macht sich die kleine Marina sogleich auf die Suche nach der Meerjungfrau, gerät dabei aber in ungeahnte Schwierigkeiten.