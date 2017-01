Malcolm mittendrin Der Affe

Reese schlägt einen Einbrecher k.o. und erhält dafür von der Polizei eine Auszeichnung. Höchst motiviert sorgt er von nun an für Recht und Ordnung in seinem Viertel. Dabei übertreibt er maßlos. Seitdem ein Fremder in das Haus eingestiegen ist, kann Dewey nicht mehr schlafen. Malcolm muss ihm Geschichten erzählen und bekommt dabei selbst kein Auge zu. Hal hat ein Problem mit seinem Selbstwertgefühl. Er hätte selbst gerne den Einbrecher zur Strecke gebracht. Nun versucht er sich anderweitig als Held.