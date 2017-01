Scrubs - Die Anfänger Mein Monster

Da Jordan ein Kind erwartet, bemüht sich Dr. Cox um eine ernsthafte Beziehung mit ihr. Alle Versuche, sie glücklich zu machen, scheitern, da Jordan mit den Unannehmlichkeiten der Schwangerschaft zu kämpfen hat. Nach langer Durststrecke verabredet sich J.D. wieder mit einem Mädchen. Das Date verläuft nicht nach Wunsch. Elliot hat kein Dach über dem Kopf. In ihrer Not nimmt sie J.D.s Vorschlag an, bei ihm einzuziehen.