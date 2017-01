Die Simpsons Homer mit den Fingerhänden

Homer entdeckt sein Talent als Friseur. Kurzerhand setzt er alle Hebel in Bewegung und eröffnet seinen eigenen Salon. Doch damit hat er so viel Erfolg, dass ihn die viele Arbeit rasch überfordert. Indes erhält Milhouse erneut einen Korb von Lisa und freundet sich daraufhin mit der Fünftklässlerin Taffy an, was Lisa gar nicht gefällt.