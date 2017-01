Die Goldbergs Die Kremps

Die Goldbergs haben neue Nachbarn bekommen. Deren Sohn Chad versteht sich auf Anhieb mit Adam. Nur Virginia will nicht so recht warm werden mit Beverly. Als Beverly davon erfährt, weckt das ihren Kampfgeist. Sie versucht alles, um bei Virginia Sympathiepunkte zu sammeln.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)