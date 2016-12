Wickie und die starken Männer 3D Pilzesammeln

Wickie, Ylvi und Gilby werden losgeschickt, um Pilze zu sammeln. Gilby übertreibt in seiner Kriegsmontur mit Helm, Speer sowie Pfeil und Bogen wieder einmal maßlos. Als es zu regnen beginnt, suchen die Kinder Unterschlupf in einer Höhle, die von einem riesigen Bären bewohnt wird. Gerade noch können sie sich vor dem Tier retten und auf einen Baum klettern. Der Bär macht aber keine Anstalten, die Drei wieder in Ruhe zu lassen, und Ylvi wird plötzlich von zunehmenden Magenschmerzen geplagt.