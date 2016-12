Vergessene Welt: Jurassic Park 2 ("The Lost World: Jurassic Park") Die Dinos kehren zurück!

Mit Jeff Goldblum und Sir Richard Attenborough sind wieder zwei bekannte Gesichter aus dem ersten Teil dabei. Dazu gesellen sich Paläontologin und Zweifach-Oscar-Kandidatin Julianne Moore ("The Hours", "Dem Himmel so fern"), Vince Vaughn ("Psycho", "Für das Leben eines Freundes") als Kameramann sowie Pete Postlewaite ("Im Namen des Vaters") als skrupelloser Großwildjäger. Bestsellerautor Michael Crichton, dessen Bücher als Vorlage für die Filme dienten, bewies fast unheimliche Weitsicht. Seine Visionen von in Bernstein gelagertem Saurier-Erbgut wurde 1992 wissenschaftlich untermauert. Und auch im zweiten Teil des Saurier-Epos' bewiesen Entdeckungen in der Wüste Gobi, dass Saurier tatsächlich ihre Eier in Bodennestern ausbrüteten und extreme Beschützerinstinkte für ihre Jungen entfalteten.