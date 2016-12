Der 34. Animationsfilm aus der Disney-Werkstatt nahm sich die klassische Außenseitergeschichte aus dem berühmten Roman (erschienen 1831) von Victor Hugo als Vorlage und zauberte daraus ein kunterbuntes Musical, das im englischen Original mit den Stimmen von Demi Moore als Esmeralda und "Amadeus"-Wunderkind Tom Hulce aufwartet. André Eisermann und Carin C. Tietze sind in der deutschen Fassung zu hören. Bühnenstar Ute Lemper leiht dabei Esmeralda ihre deutsche Singstimme. Die Zuseher haben die Qual der Wahl, welchen Stimmen sie ihren Vorzug geben, wird doch der Zeichentrickfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch ausgestrahlt.