Der Schakal ("The Jackal") Prominent-besetztes Remake des Polit-Thrillers

Richard Gere als Ex-IRA-Terrorist und FBI-Vize Sidney Poitier machen Jagd auf den Chamäleon-artigen Auftragskiller Bruce Willis...

Er tötet für Geld. Keine Fragen. Keine Skrupel. Mit eiskalter Präzision erledigt er seine Aufträge und taucht danach sofort in einer seiner zahlreichen Verkleidungen unter. Niemand kennt seine wahre Identität: "Der Schakal" ist sein Deckname, er ist einer der wandlungsfähigsten Terroristen der Welt.



Für ein Kopfgeld von 75 Millionen Dollar heuert ihn die russische Mafia an. Sein Auftrag: Er soll einen der prominentesten Politiker der USA liquidieren. Die Geheimdienste der beiden Großmächte sind alarmiert. Und FBI-Mann Sidney Poitier und seine russische Kollegin Diane Venora haben nur eine Chance: den früheren IRA-Kämpfer Declan Mulqueen alias Richard Gere. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Exterrorist ist der Einzige, der den Schakal ((Bruce Willis in seiner ersten bad-guy Rolle) identifizieren kann.

Schwer zu glauben, dass "Der Mann für gewisse Stunden" inzwischen bereits 67 Lenze zählt. Der weißhaarige Star machte sich neben der Schauspielerei vor allem als engagierter Tibet-Aktivist und Freund des Dalai Lama einen Namen.

Im Bild: Richard Gere spricht während einer Pressekonferenz in Tokio über seinen Film "Hachiko: A Dog's Tale", bei dem Lasse Hallström Regie führte, 8. Juli 2009 (c)APA/EPA/DAI KUROKAWA

Inhalt "Der Schakal" hat einen neuen Auftrag: Für einen Boss der Russen-Mafia soll der gefürchtetste aller Profikiller eine politisch hoch gestellte Persönlichkeit Amerikas ermorden. FBI-Agent Carter Preston und seine russische Partnerin Valentina Koslova eröffnen die Jagd auf den eiskalten Verwandlungskünster. Dabei sind sie jedoch auf den zwielichtigen, zu lebenslanger Haft verurteilten IRA-Terroristen Declan Mulqueen angewiesen. Dieser vermag als Einziger, der Fährte des Schakals zu folgen.

DARSTELLER Bruce Willis (Der Schakal)

Richard Gere (Declan Mulqueen)

Sidney Poitier (Carter Preston)

Diane Venora (Valentina Koslova)

Mathilda May (Isabella)

Als Frederick Forsyth 1971 seinen Politkrimi "The Day of the Jackal" veröffentlichte, lieferte er damit die Vorlage für einen der großartigsten Kinothriller der 70er Jahre - "Der Schakal" des Hollywood-Österreichers Fred Zinnemann, der die Titelrolle mit dem Engländer Edward Fox besetzte.



1997 modernisierten Regisseur Michael Caton-Jones ("Rob Roy") und sein Drehbuchautor Chuck Pfarrer den Klassiker und machten das Katz-und-Maus-Spiel zum erstmaligen Gipfeltreffen zweier Superstars: Bruce Willis strahlt als eiskalter Schakal mit minimalistischer Mimik maximale Intensität aus, und Richard Gere durfte als Exterrorist gegen sein sonstiges Dressman-Image anspielen. Weiters hetzen Sidney Poitier, Diane Venora und Mathilda May von Moskau über Helsinki nach London, von Montreal über Chicago nach Washington D. C.

Verwandlungskünstler Bruce Willis Willis, dessen Verkleidungen vom schmerbäuchigen Brillenträger über den schnurrbärtigen Freizeitmilitaristen bis zum geschniegelten Vorzeigeschwulen reichen, über seine Rolle: "Ich habe im Kino ein paar Mal die Welt gerettet und genug Psychopathen aus dem Weg geräumt, um Hollywoods Heldenquote zu erfüllen. Doch wenn man es sich recht überlegt, ist es ziemlich kräfteraubend, ständig Killer zu verfolgen und ihren Kugeln aus dem Weg zu springen. Also lag es nahe, einmal selbst am Drücker zu sein und die Good Guys in Ruhe aus der Deckung gesunder Bösartigkeit heraus in Bewegung zu halten. Und wenn ich gewusst hätte, wie viel Spaß es macht, einen wirklich skrupellosen Bastard zu spielen, hätte ich das schon viel früher gemacht."

REGIE Michael Caton-Jones