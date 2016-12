ORF-Premiere: Godzilla ("Godzilla") Packender Katastrophen-Thriller

Aaron Taylor-Johnson ('Avengers: Age of Ultron') und Bryan Cranston ('Breaking Bad') stoßen in Japan auf übermächtige Urzeitmonster, die mit ihrer zerstörerischen Kraft die gesamte Menschheit bedrohen. Ken Watanabe sieht in Riesenechse Godzilla die letzte Hoffnung...

Rechtzeitig zum 60. Geburtstag des japanischen Originals "Gojira"(1954) brachte Regisseur Gareth Edwards eine 3D-Neufassung in die Kinos, die als Hommage an das saurierartige Ungeheuer gedacht war, doch im Unterschied zum Original in Godzilla mehr den Retter der Menschheit als den Zerstörer sieht. Neben State-of-the-Art Spezial Effekten und einem prominenten Cast sind es auch die Details, wie zb. das nahe am Original gebaute Monster sowie dessen ursprüngliches Brüllen, das die Neuauflage sehenswert machen.

"Breaking Bad"-Drogenkoch Bryan Cranston gibt den Wissenschaftler Joe Brody, der nach der Ursache für einen Zwischenfall in einem japanischen Atomkraftwerk sucht, bei dem er seine Frau verloren hat. Der 26-jährige Jungstar Aaron Taylor-Johnson" ("Kick-Ass") spielt seinen Sohn Ford, der zu einem militärischen Spezialeinsatz gerufen wird, um das echensartige Ungetüm zu zerstören. Oscar-Nominee David Strathairn, Oscarpreisträgerin Juliette Binoche, Ken Watanabe ("Inception"), Sally Hawkins ("Happy-Go-Lucky") und Elisabeth Olsen unterstützen das formidable Vater-Sohn-Gespann.





Das japanische Original "Gojira" stammt aus dem Jahr 1954 und spiegelte die Ängste der Japaner eines Nuklearkrieges nach den Traumata von Hiroshima und Nagasaki wieder. Seitdem gab es unzählige Verfilmungen, TV-Versionen und Videospiele, darunter eine Filmversion von Roland Emmerich aus dem Jahre 1998 mit Jean Reno und Mattthew Broderick.

Der 41-jährige Brite Gareth Edwards zeigte bereits sein Händchen für effektvolle Untier-Inszenierungen mit seinem Erstlingswerk "Monsters", in dem Riesenkraken in Mexiko für Angst und Schrecken sorgen. Derzeit steuert seine dritte Regie-Arbeit, das "Star Wars"-Spin-off "Rogue One: A Star Wars Story"(seit 15.12. in unseren Kinos) auf Erfolgskurs mit einem globalen Einspiel von $290 Millionen Dollar am Startwochenende.



Im Jahr 2020 steht eine epochale Begegnung der Filmmonster auf dem Programm, wenn Riesenechse Godzilla auf Gorilla King Kong trifft im Crossover-Fantasyfilm "Godzilla vs. Kong".