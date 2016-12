Ein Kater macht Theater ("Dr. Seuss' The Cat in the Hat")

Die Geschwister Sally und Conrad leben mit ihrer Mutter in einer beschaulichen Kleinstadt. Als sich Mom auf ein Dinner mit ihrem pedantischen Chef vorbereitet, ermahnt sie ihre Kinder, sich ordentlich zu benehmen. Frau Kwan soll auf die beiden aufpassen. Aber kaum ist die Babysitterin eingeschlafen, kommt überraschend Besuch: Ein Kater in menschlicher Größe, mit Zylinder auf dem Kopf. Er verspricht Spaß und Unterhaltung. Bereitwillig lassen sich Sally und Conrad auf ein fantasievolles Abenteuer ein. Hauptdarsteller Mike Myers (der Kater)

Dakota Fanning (Sally)

Spencer Breslin (Conrad)

Kelly Preston (Mom)

Alec Baldwin (Quinn)

Amy Hill (Mrs. Kwan)

Regie Bo Welch

Drehbuch David Berg

David Mandel

Jeff Schaffer

Kamera Emmanuel Lubezki

Musik David Newman

Story Dr. Seuss (Kinderbuch 'Der Kater mit Hut')