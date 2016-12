Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück ("Shrek 2") Das Sequel zum Dreamworks-Animationshit

Nach dem Happy End von Teil eins genießen Shrek (im Original mit der Stimme von Mike Myers, in der Synchro von Sascha Hehn gesprochen) und seine Prinzessin Fiona (Cameron Diaz im Original, Esther Schweins auf deutsch) ihre Flitterwochen, bevor sie der Alltag wieder einholt und Shrek seinen Schwiegereltern vorgestellt werden soll. Also machen sich die beiden Frischvermählten auf die Reise und bekommen bald Gesellschaft vom vorlauten Esel (im Original mit der Stimme von Eddie Murphy ausgestattet) und dem gestiefelten Kater, der blitzeschnelle von einem verwegenen Degenfechter à la Zorro in ein anschmiegsames Miezekätzchen verwandeln kann (genial im Original von Antonia Banderas gesprochen, auf deutsch von Benno Führmann). Während die Begegnung mit den Eltern der Braut äußerst unterkühlt ausfällt, spinnen die gerissene Gute Fee ( Dagmar Koller! ) und ihr Sohn Prince Charming allerlei Intrigen, um doch noch Fionas Hand zu gewinnen.

Zwei Oscar-Nominierungen

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 920 Millionen Dollar rangiert "Shrek 2" an achter Stelle der erfolgreichsten Filme in den USA aller Zeiten.



Der bunte Animationsreigen strotzt vor Märchengags, Anspielungen auf Fantasyfilme wie "Herr der Ringe" und Popkultur-Referenzen (z.B. ein Poster von Justin Timberlake, der damalige Freund von Cameron Diaz, über Fionas Bett) ohne Ende. Mit noch ausgefeilteren CGI-Effekten (das Gesicht von Shrek weist ganze 218 Muskelbewegungen auf) sorgt das geniale Dreamworks-Team für eine atemberaubend authentische Optik. Kein Wunder also, dass das visuelle Feuerwerk mit zwei Oscar-Nominierungen (Bester Trickfilm und Beste Filmmusik) bedacht wurde, und der Titelsong "Accidentally in Love" für einen Golden Globe und einen Grammy nominiert wurde.



Nach dem sensationellen Erfolg von Teil Zwei scharrten Shrek und Co. bereits in den Startlöchern für einen dritten Teil. "Shrek 3" kam im Juni 2007 in unsere Kinos.