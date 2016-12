Jurassic Park ("Jurassic Park")

Steven Spielbergs Verfilmung des Michael-Crichton-Bestsellers hat nichts von seiner Faszination eingebüßt und steht im Ranking der erfolgreichsten Filme aller Zeiten immer noch an vierter Stelle...

Regisseur Steven Spielberg, der am 18.12. seinen 70. Geburtstag feierte, schrieb mit dem Dino-Spektakel anno 1993 Filmgeschichte. 'Jurassic Park' zeigte noch nie dagewesene Trickeffekte und beeinflusste eine ganze Generation von Filmemachern. Spielberg wuchs in Ohio auf und enteckte schon früh seine Liebe für Filme. Mit über 50 Produktionen als Regisseur und drei Oscars bei sieben Nominierungen wird sein Vermögen inzwischen auf knapp 4 Milliarden Dollar geschätzt. "Jurassic 4" soll im Jahr 2018 in die Kinos kommen.