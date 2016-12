Stuart Little ("Stuart Little") Tierischer Disney-Familienspaß

Der sprechende Mäuserich Stuart wird von der Familie Little (Hugh Laurie und Geena Davis) adoptiert und sorgt damit für allerlei Aufregung unter den übrigen Hausgenossen.

Inhalt Für Mäuserich Stuart ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Das New Yorker Ehepaar Little hat sich im Waisenhaus in die putzigen Knopfaugen des aufgeweckten Vierbeiners verliebt und ihn vom Fleck weg adoptiert. Im schmucken Eigenheim inmitten Manhattans hält sich die Freude allerdings in Grenzen. Söhnchen George sieht seine Vormachtstellung gefährdet. Und Hauskatze Snowbell macht gleich von Anfang an klar, dass sie Stuart zum Fressen gern hat.

DARSTELLER Geena Davis (Mrs. Little)

Hugh Laurie (Mr. Little)

Jonathan Lipnicki (George Little)

Jeffrey Jones (Onkel Kershaw)

Bastian Pastewka (Stimme von Stuart)

REGIE Rob Minkoff

Drehbuch: M. Night Shyamalan

Kamera: Guillermo Navarro

Musik: Alan Silvestri

"Der König der Löwen"-Regisseur Rob Minkoff inszenierte auf herrlich spielerische Art das Kinderbuch von E. B. White aus dem Jahre 1945, das von niemand geringerem als M. Night Shyamalan ("Der sechste Sinn", "Unbreakable", "Signs - Zeichen") und Autor Greg Brooker bearbeitet wurde. Der schnuckelig-verschmitzte computeranimierte Nager setzte 1999 zu einem fulminanten Kinohöhenflug an, der im 2002 Jahr mit der Fortsetzung "Stuart Little II" prolongiert wurde.

Neben Stuart, dem im Original Michael J. Fox, in der deutschen Synchro Bastian Pastewka die Stimme leiht, übernahmen "Thelma & Louise"-Star Geena Davis (auch in "Stuart Little II"), und "Dr. House"-Star Hugh Laurie, der seine tierische Ader schon in "101 Dalmatiner" (Hunde) und "Spice World" (Küken) beweisen durfte, die Rollen der fürsorglichen Eltern. Die Stimme der Katze Snowbell gehört im Original Nathan Lane, der bereits 1997 in "Mäusejagd" versucht, einem Nagetier den Garaus zu machen.

Ein Wunder der modernen Computertechnik Damit der animierte Hauptdarsteller Stuart so realistisch wie möglich wirkt, wurden z. B. allein für den Kopf der Maus 500.000 Haare am Computer errechnet. Durch den perfekten Mix aus PC-Animation und Realfilm (der Film entführt in ein perfekt gestyltes Vierziger-Jahre-Ambiente) waren sich Kritiker einig: Das Mäusekino liegt um Barthaaresbreite vor dem Referenzwerk "Toy Story 2". Dabei zeichnet der ehemalige ILM (Industrial Light & Magic)-Titan John Dykstra, einst Oscar-gekrönt für seine Special Effects für "Krieg der Sterne", im Auftrag von Sony Pictures Imagewords für die fantastisch authentischen Computeranimationen verantwortlich. Das Branchenblatt "cinema" lobte: "Der tierische Held Stuart wirkt niemals computergeneriert, sondern schlicht und einfach ... menschlich."