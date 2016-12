Otto's Eleven

Otto, Galionsfigur deutschen Humors, zündet mit seinen Comedy-Kollegen ein kreatives Pointen-Feuerwerk. Slapstick, Nonsens, Blödelei, für jeden ist etwas dabei. Sven Unterwaldt ('Sieben Zwerge') führt Otto und die Chaostruppe dabei souverän durch die ungeheuerliche Dichte an Gags. Da bleibt garantiert kein Auge trocken!



Die fünf Freunde Otto, Pit, Mike, Oskar und Arthur leben auf der friesischen Insel Spiegeleiland. Um den nicht vorhandenen Tourismus anzuheizen, drehen sie ein Werbevideo über ihr klitzekleines Paradies. Angelockt wird dadurch aber der durchtriebene Casino-Besitzer Jean Du Merzac, der in Ottos Hütte ein wertvolles Gemälde entdeckt und es einfach mitgehen lässt. Otto und seine Freunde wollen es sich zurückholen. Und so landet die Chaostruppe mitten in Du Merzacs Glitzerwelt der Schönen und Reichen.