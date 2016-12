Cracked Grenzenlos

Ein psychotischer Mann hält die Stadt in Atem. Von unbändiger Wut ergriffen, attackiert er wahllos Menschen. Die ungewöhnliche Vorgangsweise des Verbrechers ruft die 'Psych Crimes Unit' auf den Plan. Aidan wird bei dem Fall nicht nur mit seiner posttraumatischen Belastungsstörung konfrontiert. Er soll auch mit seiner Exfreundin Liz zusammenarbeiten und lässt sich zu allem Überfluss auf eine Beziehung mit einer Zeugin ein. Was harmlos beginnt, entwickelt sich bei dieser alsbald zu einer Obsession.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)