Cracked Reise zum Licht

Weil sie sich Wörter auf Stirn und Arme schreibt, wird die 11-jährige Blessing Byers in der Schule gemobbt. Als die Grenzen des Erträglichen für das Mädchen erreicht sind, rastet es aus und attackiert seine Mitschüler. Behutsam versucht Daniella ein Vertrauensverhältnis zu dem verschlossenen Kind aufzubauen, da wird Blessings kleine Schwester Eve entführt - laut Blessing von Außerirdischen. Als ihre Mutter gleichlautende Aussagen macht, erwacht in den Ermittlern Aidan und Daniella ein schlimmer Verdacht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)